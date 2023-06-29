Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kurban Bayramının ikinci günüde de bayram ziyaretlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Zabıta Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek görevi başında bulunan personellerle bayramlaşıp bir süre sohbet etti. Başkan Gürkan, kurum içi ziyaretlerin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı.

Nikah sarayında partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Gürkan, “Bayramlar milletlerin ve ümmetlerin tarihteki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerce coşku ve sevinç içerisinde kutlanan günlere bayram diyoruz. Bu müstesna günlerden biri de Kurban Bayramı. Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramını da buruk ve hüzünlü bir şekilde kutlamaktayız. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinde vefat eden bütün hemşerilerime, bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza sağlık ve selamet temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha huzurlu, daha coşkulu ve hüzünlü olmayan bayramlar temenni ediyorum. Kurban Bayramımızın milletimize, Alemi İslam’a ve insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu