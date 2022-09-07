Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Malatya’ya yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile özellikle Malatya’nın geleceği adına önem taşıyan projelerle ilgili görüşme gerçekleştiren Gürkan, yapılacak olan hizmetler ile ilgili talepler hakkında da istişarede bulundu.

Ankara ziyareti çerçevesinde Gürkan daha sonra Tüfenkci ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı da ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.