Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında kuyumcu esnaflarıyla da sohbet eden Başkan Gürkan, esnaflara hayırlı işler diledi. Kuyumcu esnafları ise yeni dükkânlarına kavuşmalarında büyük emeği olan Başkan Gürkan’a teşekkürlerini ilettiler.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Malatya’nın şehir merkezinde iş yerleri hasar gören kuyumcu esnafları için, Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı altında bulunan otopark, Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısına dönüştürüldü.

Yaşanan depremlerden sonra iş yerleri ağır hasar alan Kuyumcu Esnafı yeni dükkanlarına geçtikleri için Başkan Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, deprem sonrası çarşılarında yıkıntılar olduğunu ve Başkan Gürkan’dan yer talebinde bulunduklarını belirterek, “Sonra kuyumcular için burası uygun görüldü. Valilik, Belediyemiz ve Fırat Kalkınma Ajansı ile iş birliği yapılarak, dükkânlarımız yapıldı. Buradaki dükkânları esnaflarımıza kura çekimi ile verdik” dedi.

Yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayan kuyumcu esnafı da, deprem nedeniyle işyerlerini kaybettiklerini ancak Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile yapılan yeni yerlerine kavuştuklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.