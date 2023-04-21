Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Bayram Namazını Şehir Mezarlığında kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Gürkan, bayramlaşmanın ardından Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği de ziyaret etti.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraşlı depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya’da bayramın buruk geçtiğini ifade eden Başkan Gürkan, asrın felaketi olarak nitelendiren depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına ise baş sağlığı diledi. Başkan Gürkan, “Bu bayramı buruk geçiriyoruz ama bayram günleri birlik, beraberlik ve dayanışmanın yaşandığı yoğun günlerdir. Devlet, millet el ele vererek, milli birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı en kısa zamanda sararacağız. Önümüzde ki bayramların daha da güzel geçireceğimize inanıyorum. Malatyalı hemşerilerimin bayramını kutluyor, yaralarımızın en kısa zamanda sarılmasını temenni ediyorum” dedi.

Ayrıca Şehitliği de ziyaret eden Başkan Gürkan, “Kanını toprağa dökmüş, canını vermiş bütün şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Şehit aileleri bizlerin aileleridir. Türk toplumunun, Türk milletinin aileleri. Ailelerimizin çocukları vatan toprağı için canlarını seve seve feda etti. Allah bizleri onların şefaatine nail eylesin. Ailelerimize sabırlar ihsan eylesin” diye konuştu.