Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Malatya’da çeşitli temas ve incelemelerde de bulunacak olan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan deprem sonrası kette yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Görüşmeler sırasında küçük ve orta ölçekli işletmelere 700 bin dolar hibe kredi dağıtılacağı da belirtildi.

"İnsan olarak bütün coğrafyalarda meydana gelen felaketlere üzülüyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, yaptığı konuşmada, “Olaylara bütüncül olarak bakmaktayız. İnsanlara bakışımızda aynı ölçüdedir. İnsan dünyanın neresinde olursa olsun kültürel farklılıklar olmakla birlikte birbirine benzer özellikler arz eder. Misafirimiz şu anda insanlık medeniyetinin başladığı bir coğrafyada bulunmaktalar. Malatya insanlık tarihi açısından özellikli bir yerdir. İnsanlık medeniyetinin başladığı bir yerde yaşanan deprem felaketi bizleri fevkalade üzmüştür. İnsan olarak bütün coğrafyalarda meydana gelen bütün felaketlere üzülüyoruz. Yaralarımızın sarılması noktasında gerek diğer milletler camiasındaki hayır kuruluşları ve devletlerin kendileri yine ülkemiz içerisindeki dinamikler büyük fedakarlık ve gayretler gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir devlettir. Kendi yaralarımızı sarmanın gayreti içerisinde hareket ederken UNDP ve benzeri kuruluşlarında bu yaraların sarılmasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’ya böylesine pozitif ayrımcılıklarından dolayı da teşekkür ediyorum”

Başkan Gürkan, konuşmasının devamında, “UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Malatya’da küçük, orta ve daha az personel çalıştıran işyerleri için 700 bin dolar hibe yardım yapılacak. Ayrıca konteyner kentlerde hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi anlamında yangınlarda acil müdahale içinde küçük itfaiye aracı verilecek. Engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan engelli merkezinin rehabilitasyonu ve revizyonu anlamında da katkılarının olacağını ifade ettiler. Malatya’ya böylesine pozitif ayrımcılıklarından dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Boyutları itibariyle Türkiye’deki felaket çok büyük"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise tüm dünyada felaketlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, “Boyutları itibariyle Türkiye’deki felaket çok büyük. Bu boyuttaki bir felaketten sonra toparlanma uzun vadeli sürdürülebilir ve kalıcı müdahaleler yapılması gerekiyor. İmkanlarımız dahilindeki kaynakları bu bölgeye aktarmak için bir seferberlik başlattık” dedi.

Kendileri için yerel önceliklerin ön planda olduğunu da ifade eden Vinton, “Yerel önceliklerin tespitinde özellikle yerel yönetimler belediyeler en işlevsel organizasyonlar. Bundan dolayı sizin yönlendirmelerinize açığız. Malatya için 700 bin dolar tanımlanmış bir bütçesi olan bir hibe programı başlatacağız. 10 yada daha az sayıda çalışanı olan mikro işletmeler için 700 bin doları dağıtmayı planlıyoruz. Hesaplamalarımıza göre 300-350 firmaya ulaşabilecek bir rakam. Bunun dışında özellikle konteyner şehirlerde yangın felaketi olmasına karşı ara sokaklara girebilecek küçük bir itfaiye aracı temin ediyoruz. Bunlar elbette yeterli değil. Engelliler içinde mevcut olan alanın genişletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için planlamalar yapmaktayız. Ekiplerimiz gayet uyumlu bir şekilde çalışmaktalar. Taziyelerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir felaket. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı deprem bölgelerine aktarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.