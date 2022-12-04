AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da sosyal medya üzerinden ve çeşitli mecralarda yayınlanan CHP’li bir ilçe belediyesi bünyesinde LGBT merkezi kurulduğu iddiaları hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da sosyal medya üzerinden ve çeşitli mecralarda yayınlanan CHP’li bir ilçe belediyesi bünyesinde LGBT merkezi kurulduğu iddiaları hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

Konunun takipçisi olduklarını belirten Başkan Gürkan, İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da CHP’li bir ilçe belediyesi bünyesinde LGBT merkezi kurulduğu iddialarına karşı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

“Dünyanın başına bela olan LGBT sapkınlığı, inancımıza, aile birliğimize ve kültürel değerlerimize aykırı bir olgudur ve asla masum gösterilemez. Bilim insanları ve uzmanlar tarafından da LGBT’nin, insan doğasına ve yaşamın doğal akışına aykırı, biyolojik veya psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanan, tedavisi mümkün sapkın bir cinsel yönelim olarak tanımlanmaktadır. Umut ediyorum ki bahsi geçen belediye, bu tür bir girişimde bulunmamış, bu tür bir sapkınlığın motivasyon merkezi haline gelmemiştir. Şunu bir daha belirtmek isterim ki; bizler bu kadim medeniyetin temsilcileri olarak asla böyle bir girişime, sapıklık ve aile yapımızın dezenformasyona uğramasına geçit vermedik ve asla vermeyiz.”