Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek, esnaflarla sohbet edip, sorunlarını dinleyerek istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek, esnaflarla sohbet edip, sorunlarını dinleyerek istişarelerde bulundu.

Esnafları ziyarette konuşan Gürkan, her zaman esnafların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Gürkan, “Malatya’da göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için her soruna neşter vurmanın gayreti ve çabası içerisinde olduk. Sanayi Sitesindeki esnaflarımızın ortak sorunu mevcut alanının yetersiz olmasından kaynaklı sorunlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar ve Bakanlıklar nezdindeki girişimlerimiz neticesinde ilimiz esnafının yüzünü güldürecek bir Sanayi Sitesi yapımı için çalışmalar başlattık. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz.

Büyükşehir Belediyesi olarak her daim esnaflarımızın yanında olmaya ve onların istek ve taleplerine cevap vermenin gayretinde olduk. Esnaflarımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla istişareye önem verdik. Amacımız her zaman Malatya’ya en iyi hizmeti sunmak olmuştur. Bu doğrultuda hizmetlerimize devam ediyoruz. Yoğun ve ağır iş tempolarına rağmen bizleri güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılayan esnaflarımıza bu davranışlarından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

Gürkan ziyaret sırasında esnaflara bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunurken, esnaflar da Gürkan’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.