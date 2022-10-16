Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanan ve görevine başlayan Prof. Dr. Recep Bentli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanan ve görevine başlayan Prof. Dr. Recep Bentli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret eden Başkan Gürkan, Turgut Özal Üniversitesinin her zaman çalışmalarında yanlarında olduklarını belirtti. 8. Cumhurbaşkanı murhum Turgut Özal’ın ismini taşıyan üniversitede bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Üniversitemize yeni atanan rektörümüzü tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Turgut Özal hakikaten ülkemizde değişim ve dönüşüm noktasında, bilgi iletişim noktasında yeni bir çağ açan hemşerimizdi. Ben inanıyorum ki Turgut Özal Üniversitesi de rahmetli Cumhurbaşkanımızın adına yakışır güzel bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Üniversitenin kurulmasında naçizane bizler belediye başkanı olarak gerek askeriyeden yerinin alınması noktasında gerek meslek yüksekokullarının ve fakültelerin açılması noktasında Battalgazi Belediye Başkanı olduğum dönemde çok yoğun çaba ve mesai harcadık. Neticede 2 fakülte 5 meslek yüksekokulu açılması ve akabinde de üniversiteyle taçlanmış olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Malatya geçmişte iki üniversiteye ev sahipliği yapmış bir ildir. Anadolu Selçuklu döneminde şehrimizde Şahabiyye-i Kübra ve Şahabiyye-i Şura Medresesiyle iki üniversitemiz vardı. Şimdide yine iki tane üniversitemiz var. İki üniversitemizde rahmetli Cumhurbaşkanlarımızın isimlerini taşıyor. İki üniversitemizde de Malatya’da etkileşim ve iletişim noktasında, vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde değişim ve dönüşümle halkın genel inanç değerleriyle bütünleşik olarak değişim dönüşüm yapacaklarına gayret göstereceklerine inanıyorum. Rektörümüzün daha önceki engin tecrübesinde Sağlık İl Müdürlüğü yaptığı dönemde yapmış olduğu başarılı çalışmaları da yakinen takip ettik. Özellikle pandeminin sıkıcı döneminde ve deprem döneminde birlikte çalışma imkânı bulduk. İnşallah burada da birlikte çalışacağız. Malatya’da Turgut Özal Üniversitesinin adına yakışır bir şekilde bilim ve ilim yuvası olması, devletimizin temel değerleriyle örtüşen, bilimsel bulguları esas alan, bilimsel gelişmeyi önceleyen, ehliyet ve liyakatı da ön plana koyarak bu anlamda bilim adamları yetiştirme konusunda önemli bir kampüs görevini ifa edecektir diye düşünüyorum. Başta rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Recep Bentli rektörümüze, rektör yardımcılarımıza, genel sekreterimize ve fakülte dekanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Bizde yerel yönetim olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak hep üniversitelerimiz ve okullarımızın yanında olduk. Daha doğrusu bütünüyle kurumlarımızın hep yanında olduk, STK’larımızın yanında olduk. Burada da üniversitemizin hep yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş dönemde üniversite alanımızın alınması, altyapı üst yapı çalışması, asfalt yolların yapılmasında nasıl yanında olduysak bundan sonraki süreçte de inşallah okul binalarında ve okulun bilimsel çalışmalarında olsun her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

“Başkanımızı her zaman yanımızda gördük”

Gürkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, “ İnönü Üniversitesi döneminde bulunduğumuz arazinin üniversiteye katılması döneminde hem de Turgut Özal Üniversitesinin yeni kurulduğu dönemdeki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bizim dönemimizde de bizlere destek vereceğini başkanımız her zaman söylüyor. İlk atandığımız günlerde sağ olsun kendisinden hem Yeşilyurt’taki kampüsümüze hem de Battalgazi’deki kampüsümüzde bir takım ihtiyaçlarımız vardı kendisine ilettik ve hemen çözüme gidildi. Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.