Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde bulunan Şehit Erdal Alpkılıç İlkokulu’nda 2193 nolu Sandıkta oyunu kullandı.

Vatandaşların özgür iradeleriyle geleceklerini belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten Gürkan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, "Tabii seçim, öncelikle milletimize, memleketimize huzur ve barış getirsin. Ben umuyorum ve inanıyorum ki memleketimiz istikamet olarak istikrarı seçecektir. Seçimlerin de milletimize, ülkemize ve insanlık barışına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.