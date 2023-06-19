Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eski Malatya Bölgesi Muhtarları ile bir araya gelerek, Malatya’da yapılacak olan yerinde dönüşüm, kalıcı konut ve kalıcı iş yerleri ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Gürkan, Abdullah Öcel ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda muhtarlar ile bir araya geldi. Burada Eski Malatya Bölgesi Muhtarlarına hitap eden Başkan Gürkan, Malatyalı vatandaşların yerinde dönüşüm talebinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ilettiğini belirterek, ilgili bakanlıklarla yerinde dönüşüm noktasında mutabakat sağlandığı söyledi.

Öte yandan Malatya’daki kalıcı iş yerleri hakkında da konuşan Başkan Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut tarafından yapılan planlar çerçevesinde ilk kazmanın Ağustos ayı içerisinde vurulacağının da altını çizdi. Malatya’da uygulanacak olan yerinde dönüşümün kriterlerini anlatan Başkan Gürkan, “Abdullah Öcel Başkanımızın ev sahipliğinde Battalgazi muhtarlarımızla bir araya gelmemizden dolayı Abdullah Öcel Başkanımıza ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler şehrimizin ayağa kaldırılması noktasında gecemizi gündüzümüze katarak, hükümetimizin bütün kurum ve kuruluşları, STK’lar ile el ele vererek şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı misafir ettik. Akabinde İçişleri Bakanımızı misafir ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile İçişleri Bakanımızın, halkımızın bizden talep ettiği yerinde dönüşüm noktasında mutabakat sağlandı. Yani Malatya’mızda depremden kaynaklı yıkılan konut ve iş yerleriyle ilgili yerinde dönüşüm gerçekleştirilecek. Yerinde dönüşüm yapılırken, bütüncül plan uygulaması, lokal adaptasyon uygulaması gerçekleştirilecek. Nasıl ki TOKİ, depremde evsiz kalanlara, evleri acil yıkılacak ve ağır hasarlı olanlara uydu kentler marifetiyle ev veriyorsa, yerinde dönüşümde de yerinde dönüşümü yapacak müteahhitler marifetiyle, site yönetimi ile birlikte anlaşması sonucunda yerinde plan kotlarına uymak kaydıyla ve TOKİ’de olduğu gibi aynı ödeme yöntemiyle yerinde dönüşümü devletimiz ve hükümetimiz destekleyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Malatya’ya geldiğinde bu açıklamayı ifade ettiler. Malatya’ya halkının da büyük ekseriyetle istediği buydu. Örneğin, 30 daireden oluşan bir site var. Bu sitedeki 30 kişi anlaşacak ve 30 kişiye 500 bin hibe, 500 bin uzun vadeli kredi ile 30 kişinin adına yapılan anlaşma ile o para ilgili müteahhitte verilecek, depreme dayanıklı evler yapılmak kaydıyla, o evlerin yerinde dönüşümü sağlanacaktır.

Şunu da ifade etmek istiyorum, deprem öncesinde yüksek mimariyle evleri inşa edildi. Depremden sonraki süreçte bu yatay mimariye dönüştürülecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği zemin artı dört kat esastır. İş yerleri ile ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut tarafından yapılan planlar ağustos ayında içerisinde ilk kazma vurulacak ve şehrimizin çarşısının tekrara canlandırılması gerçekleştirilecek. Tabii bu arada kalıcı ve geçici iş yerlerinin kurulması noktasında da hükümetimiz yoğun bir çalışma içerisindedir. Sayın valimiz ile birlikte Doğanşehir’deki kalıcı konutları incelemeye gittiğimizde konutların çatılarının yapılması aşamasına gelinmiş. İkizce Mahallesi’nde ve Gelinciktepe’de de çatı aşamasına gelen konutlarımız var. Ben inanıyorum ki kalıcı konutlar ve köy tipi evlerle birlikte 20 bin civarı konut güzün teslim edilecektir. Diğerlerinin de ihaleleri yapılıyor. Peyderpey yer teslimi yapılarak, kalıcı konutların yapımı da yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.