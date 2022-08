Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yapılan hizmetleri anlatarak, ’’Malatya için hep birlikte çalışıyoruz’’ dedi.

Kernek Külliyesinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Genel Sekreter Yardımcıları ile mahalle muhtarları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile istişare toplantısında bir araya geldiklerini belirten Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren yaptığı konuşmada, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin çok büyük hizmetleri var. Özellikle yer altına yapılan hizmetler görülmemekte. MASKİ Genel Müdürlüğümüz yeni içme suyu kaynaklarını Malatyalıların hizmetine sunmuş durumda. Ayrıca 13 ilçemizin altyapıları, yolları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Malatya’nın geneline hizmet vermek kolay değil. Hizmetler hiçbir zaman bitmez, yeni projelerle Belediye Başkanı şehri daha yukarılara taşır. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Malatya’ya verdiği önemi biliyoruz. Hizmetlerde emeği geçenlere Cenab-ı Allah yardım etsin” dedi.

Muhtarlarımızla bir araya gelmenin memnuniyetini dile getiren Başkan Gürkan ise “Bu şehir hepimizin şehri. Bu şehir ne kadar güzelleşirse bizlerde yaptığımız hizmet nispetinde payımızı alırız. Malatya’nın en büyük sorunu trafik ve ulaşımdı. Anayurt Bulvarı, Danişmentgazi Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı yapıldıktan sonra Malatya trafiği rahatladı. Güney ve Kuzey Kuşak yolları ve akabinde Kuzey Çevre yolu yapıldıktan sonra artık Malatya’da trafik sorunu diye bir sorun kalmayacak. Malatya yıllardır tek arterli bir durumdaydı ama şu anda açmış olduğumuz yeni yollarla Malatya tek arterli durumdan kurtulmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak 4 bin km asfalt yaptık. Malatya’nın 17 bin km yol ağı var. Yapmış olduğumuz hizmetlerle öne çıkacağız. Malatya Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediyedir. Bu çalışmaları yaparken sizler bizim sahada elimiz, gözümüzsünüz. Cumhurbaşkanımız nasıl 1994 yılında susuz, çöp yığınlarının, çukurların ve çamurların olduğu bir belediyeyi aldı ve dört sene içerisinde nasıl ayağa kaldırdıysa bizde Allah nasip etti Malatya’ya yeni kaptajlar, altyapı, üstyapı, arıtma tesisleri, spor tesisleri yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük destek verdik. Hizmet nasip işidir bütün tarihi eserlerin kültürel mirasın ayağa kaldırılmasını Cenab-ı Allah bize nasip etti ” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktaran Gürkan, “Yıllardır Malatya’nın sorunları arasında bulunan Vagon Onarım Fabrikası Kızılay Üretim Merkezi olarak hizmet vermekte. Yine Yimpaş Binası, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Buğday Pazarı, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları, altyapı çalışmaları, üstyapı çalışmaları olsun Malatya tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde böyle hizmetler yapılmamıştır. Bu memlekette birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Malatya’da bir kortej yürüyüşü yaptık ve her görüşten insanın yer aldığı bir görüntü oluşturduk. Türkiye fotoğrafını Malatya’da sergiledik” şeklinde konuştu.

Muhtarlardan Başkan Gürkan’a teşekkür

Toplantı sırasında mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili istek talep ve yapılan hizmetlerden dolayı Gürkan’a teşekkürlerini ifade ettiler.

Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiye Şahin, “Mahallemizin ihtiyaçları olduğu zaman Başkanımızın yanına gidiyoruz. Başkanımız gerçekten inanılmaz bir insan. Tarihi yeniden ayağa kaldıran, çocuklarımıza tarihi sevdiren bir insandır. Her şeyi görmek, benimsemek ve yapmak çok önemlidir. Malatya’ya gelen misafirlerimiz Malatya’nın çok değiştiğini ve tanımakta zorluk çektiklerini ifade ediyorlar. Her zaman her konuda Başkanımıza ve ekibine ulaşıyoruz. Hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru ise ’’Başkanımızın hizmetleri saymakla bitmez. Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı başta Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.