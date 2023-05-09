Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Teknopark Konteyner Kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla hemhal olan Başkan Gürkan, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Konteyner kentte vatandaşlarla bir ayara gelen Başkan Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının bir an evvel sarılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Öte yandan depremlerde iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen esnaflar için de geçici iş yerlerinin yapıldığını söyleyen Başkan Gürkan, Malatya’nın tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kalkmasının ancak birlik ve beraberlik içerisinde olacağını vurguladı.

Konteyner Kentlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Gürkan, “Devletimiz ve hükümetimiz depremin vuku bulduğu ilk andan itibaren deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, aç ve açıkta bırakmamak için var gücü ile hizmet veriyor. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımız geçici konteynerlere, esnaflarımız ise geçici iş yerlerine kavuşmaya başladı” diye konuştu. Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “6 Şubat 2023 tarihinde vuku bulan depremlerin yaraları diğer 10 ilde olduğu gibi Malatya’da da hızlı bir şekilde sarılmaya devam ediyor. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bir felaketi ülke olarak yaşadık. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli planlamalarımızı yaparak hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Belediyemize ait arsaları vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ihtiyaçlarının karşılanması için Emlak Konuta tahsisini gerçekleştirdik. Konteyner Çarşılar ile Konteyner Kentlerdeki altyapı çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve MESTON tarafından hızlı bir şekilde yapıldı. Malatya’mızı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Malatya’yı hep beraber yeniden eski güzel ve müreffeh günlerine kavuşturacağız. Hemşerilerimiz bu konuda müsterih olsunlar” şeklinde konuştu.