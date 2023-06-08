Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şehrimiz sadece kendisine ait bir şehir değil dünya insanlığının ortak şehridir. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldırmak bizim sorumluluğumuz içerisindedir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak, bir süre sohbet etti.

6 Şubat depremlerinde Malatya’nın da büyük hasar aldığını anlatan Başkan Gürkan, kentte yüzde 50’ye yakın binanın ağır hasarlı ve yıkıldığını söyledi.

Asrın felaketinde kıyametin provası gibi bir deprem yaşadıklarını konuklara anlatan Gürkan, “Dünya insanlığını etkileyen büyük bir felaketti. Özellikle deprem sürecinde bütün insanlığın birlik, beraberlik içerisinde depremzedelerin yaralarını sarma noktasında büyük bir gayret gösterdiler. Dünyanın değişik ülkelerinde gerek arama-kurtarma çalışmalarına katılma, gerek barınma-gıda gibi ihtiyaçların giderilmesi noktasında insanlık seferber oldu. Bu anlamda yardımda bulunan bütün ülkelerimize, ülke vatandaşlarımıza, sonsuz şükranlarımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Malatya’yı ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı şehir’ diye her zaman tarif ettiklerini de belirten Gürkan, “Biz bu tarifi yaparken aynı zamanda Birleşmiş Milletler UNESCO tarafından bu tarif 26 Temmuz 2021 yılında tescil edildi. Niye insanlık medeniyetinin başladığı yer diye soracak olursanız, burası ilk devlet hayatının, ilk yerleşik bürokrasinin, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin ve taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin araç-gereç-silah olarak kullanılma sürecinin başladığı ilk merkezdir. Dolayısıyla şehrimiz sadece kendisine ait bir şehir değil dünya insanlığının ortak şehridir. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldırmak bizim sorumluluğumuz içerisindedir” ifadelerine yer verdi.

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı de Malatyalılara depremde yaşanan kayıplar için başsağlığı dileğinde bulunarak “Depremde birçok aile maalesef ki vefat etti. Bizim hedefimiz hep birlikte ihya olabileceği şekilde sizin gelişiminize eşlik etmek” dedi. Malatya’nın yeniden eski refah günlerine dönme temennisinde de bulunan Brahmı, “Bizlere UNESCO’dan bahsettiniz. Buradan da görmekteyiz ki Malatya’nın, zor günlerinden önce çok daha refah içerisinde olduğu günleri varmış. Umuyorum ki hep birlikte yine bu refah günlere geri döneriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve beraberindeki heyetle birlikte bir toplantı gerçekleştirildi.