Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, özel bir okul tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programının konuğu oldu. Kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Gürkan burada yaptığı konuşmada, eğitimci olarak her zaman öğrencilerden gelen önerileri olumlu karşıladığını ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Programında öğrencilere mesleki deneyimlerini de aktaran Başkan Gürkan, "Yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik, okul müdürlüğü, müfettişlik, il müdürlüğü, bölge müdürlüğü görevlerini ifa ettim. 20 yıla yakın da belediye başkanı olarak göreve devam ediyoruz. Bir yere talip olduğumuz zaman da başarı ön koşulu ile oraya talip olmamız gerekiyor ve buna da inanmamız lazım. O yüzden öğrencilerimize tavsiyem bu sıraları iyi değerlendirin. Çünkü burada aldığınız eğitim geleceğinizi ve gelecekteki Türkiye’yi şekillendirecektir. Öğrencilerimiz ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz o kadar aydınlık olur. Ne kadar olumsuz yetişirse geleceğimiz o kadar karanlık olur” diye konuştu.

Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Başkan Gürkan, ‘Şu anda Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz, öğretmenlik mesleğinizi özlediniz mi?’ sorusuna, “Öğretmenlik mesleğini hiçbir zaman sınıfta sadece ders anlatan bir durum olarak değerlendirmedim. Herkes her an öğretir herkes her an öğrenir. Biz ilkokulda ders verirken öğrencilere bir şey öğretiyoruz ama öğrencilerden de öğrendiğimiz şeyler oluyordu. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği ömür boyu devam ediyor” cevabını verdi.

Bir başka öğrencinin ‘EXPO’yu Malatya’ya kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. EXPO’nun Malatya’da yapılmasının ne gibi katkıları olacak?’ sorusunu da yanıtlayan Başkan Gürkan, “EXPO 1851 yılında ilk defa Londra’da yapılmıştır ve o zaman 6 milyon kişi ziyaret etmiştir. Daha sonra 1889 yılında Paris EXPO’su yapılmıştır. 172 yıllık EXPO tarihinde Malatya 59. Şehir olacak. Dünyada bu konuda 59. Ülkeden biriyiz. EXPO onun için önemlidir” diyerek EXPO’nun önemine dikkat çekti.