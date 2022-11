AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı olarak yayımladığı AK Parti’nin 3 Kasım 2002 tarihinde girdiği ilk seçimde aziz milletin güvenini alarak, Türkiye’de yeni ve güçlü bir dönemi başlattığını belirtti. Davut Gürkan, Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’ye sağlıktan eğitime, hukuktan ekonomiye kadar yaşamın pek çok alanında çağ atlatan atılımların yanı sıra yine her alanda hayata geçirilen kalkınma politikaları ile ülkenin güçlü geleceğine giden yolda vites büyüttüğünü ifade etti.

Başkan Gürkan, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de başlayan iktidar yürüyüşünün aziz milletin güven ve teveccühü ile 20 yıldır her seçimde daha da güçlenen adımlarla sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye artık her alanda dünya çapında gündem belirleyen, dış politikada Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde atılan ferasetli ve doğru adımlar sayesinde söz sahibi bir ülke haline geldi. İç politikada ise gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için her alanda attığımız reformist ve öncü çalışmaların yanı sıra artık yıllar öncesinin hayallerinin yaşatan savunma ve havacılık alanında örnek gösterilen, dünya standartlarında kendi arabasını üreten bir ülke olduk. 20 yıldır türlü engellemelere, zorluklara rağmen dış ticarette gücünü günden güne arttırarak tüm dünya pazarlarına ulaşabilen bir ülke haline geldi. Tüm dünyayı etkileyen pandemi krizinden attığı adımlarla güçlenerek ayrılan, yeni dünya düzenindeki yerini sağlamlaştıran bir Türkiye var artık.

Bugün baktığımızda, Dünya’nın iki önemli gücü ve pazarı olan, yakın coğrafyamızdaki iki güçlü ülke arasındaki barışın sağlanması için atılan adımlar, büyük bir coğrafyayı etkileyen temel gıda ve enerji krizinin çözümü tüm dünya ülkeleri tarafından takdirle takip ediliyor. İşte tüm bu gelişim ve gelişmeler her türlü engele karşı dimdik duran, yolundan sapmayan ferasetli bir liderin, liderinin izinden giden Türkiye sevdalısı AK kadroların ve bu kadrolardan desteğini esirgemeyen aziz milletimizin eseridir. Şimdi hep birlikte ülkemizin güçlü yeni yüzyılını inşa etme vaktidir. Bizler Bursa’daki AK sevdalılar olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu yolda yanımızda olan tüm dava arkadaşlarıma, Bursalı Hemşehrilerimize ve tüm AK yüreklere teşekkür ediyorum.”