Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, söyleşiye katılım sağlayarak, gençlerle bir araya geldi. Söyleşide gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Gürkan, sohbet sırasında gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, söyleşiye katılım sağlayarak, gençlerle bir araya geldi. Söyleşide gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Gürkan, sohbet sırasında gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Sanat Merkezi (MABESEM) Konferans Salonunda söyleşi programı düzenlendi. AK Parti’nin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, “İlk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim bütün gayretimiz gençlerimizin sesinin daha güçlü çıkması, sözünün dinlenilir olması, emeğinin takdir edilmesi bunu için şahsım ve teşkilatım olarak, Malatya gençlerinin emrinde olduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.

“Malatya’nın başkanı gençlerin başkanıdır”

Malatya genelinde 10 bin üyeye ulaştıklarını vurgulayan AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev da, “Gençlik teşkilatımız, Malatya’nın 2 merkez 11’de kırsal ilçelerindeki gençlerimize ulaşmak için gayret gösteriyor ve çaba sarf ediyor. Bu bizim için çok değerli ve çok önemli bir iştir. Bugün bizim Türkiye genelinde 1 milyon 400 bine yakın üyemiz var. Bunun 10 bini Malatya’da kayıtlı, 4 bini ise Yeşilyurt ilçe sınırlarımız içerisindedir. Böylesine ciddi bir çalışmanın içerinde olmak kolay mı? Değil. Allah’a hamdolsun ki Cumhurbaşkanımızın gençlik teşkilatından gelmiş olması, onun gençlik kolları teşkilatı içerisinde canla, başla, aşkla çalışıyor olması ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başında bulunuyor olması bizim için en büyük örneklerindendir. Bizlerde bu uğurda çalışıyor ve üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Tabii bu çalışmalarımızı sadece kendi varlığımızla mı yapacağız? Hayır. Selahattin Başkan biz gençlere en güzel şekilde destek olan, alan oluşturan, sosyal tesis kazandıran kıymetli isimlerden birisidir. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek, az kalır. Başkanımız hiçbir gencimizin talebini geri çevirmemiştir. Çünkü Başkan Malatya’nın başkanı, gençlerin başkanıdır” şeklinde konuştu.

“Gençlerimize çok önem veriyoruz”

Gençleri geleceğe hazırlama noktasında ailelere ve yerel yöneticilere büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Başkan Gürkan, “Öncelikle gençlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, siyasi partilerin liderleri ve devlet adamları sıkıldığı zaman sahaya çıkarlarmış ve gençlerle bir araya gelirlermiş. Bizleri siz gençlerle buluşturan, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum.

Gençlik kollarımız tarafından hazırlanan videoda Cumhurbaşkanımızın ifadelerini hep birlikte izledik. Göreve bir nefsi yönden talip olursunuz bir de hasbi ve hiçbir hesabı olmadan talip olursunuz. İstanbul 20 milyon nüfuslu bir şehir ha keza Ankara ve İzmir’de öyle. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Malatya’yı ziyaret ettiğinde ‘Ankara, İstanbul, İzmir gidin Malatya’da bu işi öğrenin’ Cumhurbaşkanımız, ‘Bu işler ağlamadan nasıl yapılıyor onu öğrenin’ dedi. Şu anda Malatya’ya baktığınızda Türkiye’nin en iyi illeri arasında yer alıyor. Bu şehirde 40 yıldır atıl vaziyette duran Vagon Onarım Fabrikası’nı dünyanın en büyük prefabrik üretim merkezi yaptık. Yimpaş şu anda alışveriş merkezi oldu. Kentsel dönüşüm, Kuzey ve Güney Kuşak yolları, Kuzey Çevreyolu, meydanlarımız, kütüphanelerimiz, yemek ve ekmek fabrikalarımız, yeşil alanlarımız, fuarcılık merkezi, spor tesislerimiz, gençlik kamplarımız, Özel Harekat Merkezimiz, arıtmalar, çevre düzenlemeleri, yollar yapılıyor. İnşallah ağustos-eylül gibi kuşak yollarımız tamamlandığı halinde Malatya slow city dediğimiz sessiz şehirler hüviyetine bürünecektir.

Yöneticilikte işgalciler vardır, onlar bulundukları yeri geriye ricat ettirir ve imha ederler. Ama fetihçi yöneticiler terakki eder, yükseltir. Sizlerden ricamız işgalci yöneticiliğe talip olmayın, fetihçi yöneticiliğe talip olun. Memleket meselelerine talip olun. AK Gençliğin en büyük görevi de budur. Biz bu memleketin istikbaline talibiz. Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya talibiz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. Gençlerimizi istikbale hazırlama noktasında ailenin, çevrenin ve okullarının etkisi olduğu gibi biz yerel yöneticilerin de gençlerin geleceğini ve istikbalini düşünmemiz lazım” dedi.

Söyleşi sonrası şiir okumasını rica eden gençlerin istediğini kırmayan Gürkan, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Sakarya Türküsü’ adlı şiirini okudu.