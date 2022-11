Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, esnafları ziyaretinde, “Her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ve Daire Başkanları ile birlikte MATİM İş Merkezi’ndeki esnafları ziyaret etti.

“Başkanımızın hizmetlerini takip ediyoruz”

Başkan Gürkan’ın güzel hizmetlerini her zaman takip ettiklerini belirten MATİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın, “Başkanımızın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bizler güzel hizmetlerini takip ediyoruz. Başkanımız gerçekten Malatya’mıza güzel hizmetler yaptı, gururla bakıyoruz. Bir Pütürgeli olarak aynı zamanda Arınlı Mahalle Muhtarıyım. Kendi bölgemizde de 1986 yılında Turgut Özal döneminde açılan yollarımız ve bakımsızlık var iken Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber oralarda da büyük hizmetler görüyoruz. Bundan dolayı kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde başkanımızı davet etmiştik. İş merkezimizin sorunlarını iletmiştik. Başkanımızdan cesaret aldık ve MATİM İş Merkezini çok şükür iyi bir noktaya getirdik. İş merkezimiz atıl duruma düşmüştü ve her türlü suçun işlendiği mekân halindeydi. Bugün çok şükür o durumlar kalmadı. İş merkezimiz tertemiz ve Malatya’nın güzel esnaflarından ibarettir” dedi.

“Başkanımıza ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin her zaman sorunlarıyla ilgilendiğini belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “ Bizde ilçe başkanlığı olarak MATİM İş Merkezinin kat maliklerinden biriyiz. Geldiğimiz zaman iş merkezimiz atıl durumdaydı ama iş merkezimizin yönetimi güzel hizmetler yaptı, biz kendilerinden razıyız. Sorunlarımız olduğunda her daim Büyükşehir Belediyemizin kapısını çaldığımızda ilgilenildi. Başkanımıza ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İş Merkezimizin eksikliklerini gidereceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada, MATİM İş Merkezi yönetim kurulu başkanının belirttiği gibi daha önceleri iş merkezinin içine girilecek gibi olmadığını söyledi.

Gürkan, “İş merkezimizin tertibi, düzeni ve temizliği şu an çok iyi durumda. Tabiat boşluk kabul etmez. Biz bulunduğumuz alana sahip çıkarsak farklı amaçta olan insanlar gelip buralara yerleşmez. Yerleşemeyince buralar huzurlu olur. İş merkezimizdeki mülk sahiplerine ve kiracılara şunu diyorum; burada tek yürek olacaksınız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacaksınız. Sosyal entegrasyon dediğimiz bu. Şehrimizin karakterini bozacak kimseye müsaade etmeyeceğiz. İbrahim kardeşimiz nasıl iş merkezimizi düzelttiyse bizlerde şehrimizi düzelteceğiz. Hemşerilerimizle düzelteceğiz. Ben her konuda vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayım. Malatya’daki her konuda yanındayım. İbrahim kardeşimiz iş merkezimizin girişiyle ilgili çevre düzenlemesinin yapılmasını talep etti. İlgili arkadaşlarımız bu konuyla ilgilenecek ve yapacağız. İş merkezimizin diğer eksiklikleriyle alakalı çalışmaları da yapacağız” diye konuştu.