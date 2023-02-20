Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremden ağır bir şekilde etkilenen Doğanşehir ilçesinde depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Doğanşehir’in yeniden ayağa kalkması için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğinin altını çizen Başkan Gürkan, gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremden ağır bir şekilde etkilenen Doğanşehir ilçesinde depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Doğanşehir’in yeniden ayağa kalkması için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğinin altını çizen Başkan Gürkan, gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Doğanşehir ilçe ziyaretinde depremzedelerle hemhal olan Başkan Gürkan, burada depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ayrıca Başkan Gürkan, çadırda yaşayan vatandaşların kısa süre içerisinde konteynerlere yerleşmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının başladığını söyledi.

"Belediyeler yoğun bir çalışma içerisinde"

Doğanşehir ziyaretinde konuşan Başkan Gürkan, yaşanan deprem felaketiyle birlikte birlik ve beraberliğin en üst noktada çıktığını belirterek, "Özellikle depremin ardından Ankara ve Adana yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Elazığ yolu açıktı. Sağ olsun ‘Gakkoş’ kardeşlerimiz, Elazığ Belediye Başkanımız gece gündüz demeden bütün fırınlarını ve iş yerlerini açarak, bizlere ekmek, su ve yemek sevkiyatını sağlamıştır. Diğer taraftan Sivas ilimizde de aynı ilgi ve alakayı gördük." dedi.

Doğanşehir ilçesinin depremden ağır şekilde etkilenen ilçelerden biri olduğunun altını çizen Gürkan, "Doğanşehir’de Erkenek, Kurucuova, Sürgü, Doğanşehir merkez, Polat ve Fındık gibi yerleşim birimlerimiz depremde çok ağır şekilde etkilenen mahallelerimizdir. Neredeyse yerle yeksan olmuş bir durumdadır. Sivas Belediye Başkanlığı, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığı, devletimizin kurum, kuruluşları ve Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde Doğanşehir’i tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İlçede 17 dönümlük alana Sancaktepe Belediyesi tarafından 350 konteynerin kurulacağını ve alt yapı çalışmalarının MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ifade eden Gürkan, "Su, kanalizasyon ve atık su bağlantıları yapılacak. Vatandaşlarımız yeni konutlarına kavuşuncaya kadar burada ikamet edeceklerdir. Çadırlardaki hayat çok daha ağır. O nedenle bir an evvel konteynerlere geçme noktasında devletimizin bütün kurum, kuruluşları, belediyeler ve belediyemiz yoğun bir çalışma içerisindedir. Temennimiz çadırda yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce konteynerlere geçmesi, az hasarlı ve hasarsız olan evlere geçilerek ticari hayatla birlikte yerleşik hayata dönülmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Taşıma ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla ilgili valiliğimiz ve hükümetimiz gerekli genelgeleri ve açıklamaları yaptılar. Bu tür işlere tevessül edenleri vatandaşlarımız, Malatya Büyükşehir Belediyesi şikâyet hattı 444 51 44 ve 112 hattına ihbar ettikleri takdirde bunlarla ilgili gerekli cezai müeyyideler ve işlemler başlatılacaktır. Fırsatçılıktan istifade edenlere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun. Allah’ın izniyle bununda üstesinden geleceğiz. Bu bir milli felakettir ve milli birlik, beraberlikle aşacağız” diye konuştu.