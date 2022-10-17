19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi, Malatya’da faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi, Malatya’da faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyarette konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarların birliktelik içerisinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “ 19 Ekim tarihinde muhtarlar gününü hep birlikte kutlayacağız. Biz muhtarları değerlendirirken demokrasinin kaynağı olarak değerlendiriyoruz. Demokrasi bir nehirse o nehri besleyen kaynakların ana kolları muhtarlardır. Muhtarlık ülkemiz içinde önemli bir müessese. Türkiye açısından da görev anlamında da stratejik anlamda da önemli görevler ifa ediyorlar muhtarlarımız. Muhtarlar, mahallenin en güvenilir kişisi anlamındadır. Hiçbir amblem altına girmeden sadece isimle ilgili olarak mahallenin emini, güvenilir ve inanılır kişisi, sır saklayan kişisi ve mahallenin problemlerini çözen kişi diye değerlendirilmesi önemli bir hadise. Seçilmiş muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir.

Bizlerde yönetimimiz içerisinde yönetişim şeklinde bir yönetim anlayışını benimsediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü biz birlikte yönetirsek bir anlam kazanır, mesafe kat ederiz ve verimlilik olgusunu artırırız. Bizlerde zaten Büyükşehir Belediyesi olarak gerek muhtarlarımız olsun, gerek STK’larımız olsun, gerek diğer kurum ve kuruluşlarımız olsun şehri mazisine layık istikbale hazırlama noktasında neler yapabiliriz bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Muhtar derneklerimizin hep bir arada bizleri ziyaret etmeleri hakikaten beni ziyadesiyle memnun etti. Malatya açısından önemli bir kazanımdır diye düşünüyorum. Bütün muhtar derneklerinin bir arada olması, şehrin problemleriyle, sorunlarıyla ve güzellikleriyle ilgili paylaşım noktasında birliktelik sergilemeleri bizi son derece memnun etmiştir. Bu güzel tabloyu bizlere yaşattıkları için bütün dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan’ı ziyaretleri sırasında Dernek Başkanları, muhtarlık müessesesinin Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen bir müessese olduğunu ifade ettiler. Dernek Başkanları da yaptıkları konuşmalarda 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler. Ziyarette muhtarlar Başkan Gürkan’a da muhtarlara verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ayrıca Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Gürkan’ı rol model olarak gördüklerini belirterek, Başkan Gürkan’ın çalışmalarında ve hizmet götürmesinde hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet götürdüğünü ve Malatya, Selahattin Gürkan ile nasıl kalkındıysa muhtarlar olarak mahalleleri de muhtarların öyle kalkındırmaya çalıştıklarını dile getirdi.