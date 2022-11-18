Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, basın mensuplarının yöneticilerin gözü kulağı olduğunu belirterek, “Basın mensuplarının yaptığı görevi biz kamusal görev olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, basın mensuplarının yöneticilerin gözü kulağı olduğunu belirterek, “Basın mensuplarının yaptığı görevi biz kamusal görev olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi. MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Başkan Gürkan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız bizi her ziyaret ettiğinde, bizler gazetecilerin sorunlarını kendilerine iletiyoruz. Sağ olsunlar bize ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Gazetecilerin, gazetelerin ve medyanın içinde bulunduğu sorunları yine kendisiyle paylaşacağız. Kendisinden destek isteyecek. Bize destek olacağına inanıyoruz” dedi.

Başkan Gürkan ise basının toplumda önemli bir görev ifa ettiğini anımsatarak, “Eğer bir vücut varsa, vücudun hareket etmesini sağlayan organlar 5 duyu organlarıdır. Toplumun 5 duyu organı da gazetecilerdir. Yani basın mensupları yöneticilerin gözü, kulağı, dili, dokunma organı yani tolumun 5 duyu organıdır. Toplumda meydana gelen olayların, hadiselerin bize ulaşması sahadaki basın mensuplarının vasıtasıyla olur. Bu anlamda basın mensuplarının yaptığı görevi biz kamusal görev olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Basın mensuplarının da birçok sorunun var olduğunu ve bunları yakından takip ettiklerini ifade eden Gürkan, “Ama ben biliyorum ki, Türk basın teşkilatı sorunlarının olduğu ama sorumluluklarının da olduğu bilinci içerisinde hareket etmişlerdir. Bu anlamda ben basın mensuplarımızın sorunları olduğunu biliyorum ama basın mensuplarımız sorunlarını bir tarafa bırakıp, şehrine, ilçesine olan sorumluluklarını esas alarak görevlerini ifa etmektedir. Ben bu anlamda başta Mehmet Aydın kardeşimizin nezdinde bütün basın mensuplarını tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Zaman zaman yaptıkları istişarelerde basın önündeki engelleri kaldırma adına da çalışmalar başlattıklarını ifade eden Gürkan, “Basın mensuplarımızla zaman zaman sosyal aktivitelerde birlikte olma imkanı buluyoruz. O zaman sorunları birebir dinleme şeklindeki imkanımız da oluyor. Bu anlamda basın mensuplarımızın zor şartlarda güzel görevler ifade ettiklerini biliyorum, basın çalışanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Göreviniz kutsal bir görevdir. Göreviniz kamusal bir görevdir. Kutsal ve kamusal görevi tarafsız ve toplumun yararına olacak şekilde yaptığınıza olan kanaatim tamdır” şeklinde konuştu.