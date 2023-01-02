Bir araştırma şirketi tarafından Türkiye geneli yapılan kamuoyu araştırmasında 2022 yılının en başarılı belediye başkanları kategorisinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilk 3’de yer aldı.

Bir araştırma şirketi tarafından Türkiye geneli yapılan kamuoyu araştırmasında 2022 yılının en başarılı belediye başkanları kategorisinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilk 3’de yer aldı.

Optimar Araştırma şirketi tarafından 2022’nin en başarılı belediye başkanları anketinin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Birçok alanda yapılan çalışmada 2022 yılının en başarılı belediye başkanları da belirlendi. Yapılan araştırmaya göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci sırada yer alırken, ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırada ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yer aldı.

2022 yılının spor alanında en başarılı sporcuları arasında ilk sırayı Busenaz Sürmeneli, ikinci sırada genç ve başarılı futbolcu Arda Güler, üçüncü sırada ise voleybolcu Zehra Güneş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da geçtiğimiz aylarda Malatya’ya yaptığı ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini överek örnek göstermişti.