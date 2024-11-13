AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla geçtiğimiz günlerde Asarcıklı Caddesi’ndeki belli bir bölümün trafiğe kapatılması sonrası yaşanan karışıklık nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu.

Civardaki esnafı ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Başkan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluklarını düzgün şekilde yerine getirmesini gerektiğini vurguladı. Başkan Albayrak, Asarcıklı Caddesi’nde yaşanan sorunla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, "Eskişehir’in kalbinde, yıllardır çilesi bitmeyen bir inşaat alanıyla karşı karşıyayız. Bu şehrin en merkezi noktalarından birinde ne düzgün bir denetim var, ne de vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına bir düzenleme. Yollar tıkalı, yönlendirme tabelaları yok, yayalar yürüyemiyor, araçlar geçemiyor, müşteri esnafa ulaşamıyor. Haliyle esnaf sıkıntıda ve vatandaşın sabrı ise tükenmiş durumda. Adeta 3’üncü dünya ülkelerinden bir görüntü sergileyen bu alanda Eskişehir halkı böylesi bir mağduriyeti hiç hak etmiyor" dedi.

"Eskişehir’in modern, yaşanabilir bir şehir olması için daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz"

Bu alanı halkın yararına düzenlemek ve şehre yakışır bir estetik katmanın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin görevi olduğuna dikkat çeken Başkan Albayrak, sözlerinin devamında, "Hemşehrilerimiz adına soruyoruz, bu çile ne zaman bitecek? Eskişehirli hemşehrilerimiz, sorumluluk sahibi bir yönetim ve hızlı çözümler bekliyor. Biz de AK Parti olarak vatandaşımızın yanında olmaya, onların sorunlarını yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Eskişehir’in modern, yaşanabilir bir şehir olması için daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.