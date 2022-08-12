Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bölgenin en rantabl organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Elbistan’ın ‘tekstil kent’ olma hedefine kararlı adımlarla ilerlediğine dikkati çekerek, “Kentimiz, tekstille yeni bir sinerji yakaladı” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bölgenin en rantabl organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Elbistan’ın ‘tekstil kent’ olma hedefine kararlı adımlarla ilerlediğine dikkati çekerek, “Kentimiz, tekstille yeni bir sinerji yakaladı” dedi.

Elbistan’ın tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin ticaret merkezi olduğunu anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yatırımcı ilgisiyle büyüyen organize sanayi bölgesiyle sanayi şehri yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

Organize sanayi bölgesindeki yatırım çeşitliliğinin, tekstil sektörüyle taze kana kavuştuğunu bildiren Başkan Gürbüz, bu alandaki yatırımların en büyük çarpanının istihdam olduğuna değindi.

Halihazırda üretime başlayan fabrikalarda yüzlerce çalışanın işbaşı yaptığının bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Yeni fabrikalarla birlikte inşallah bu sayı katlanarak artacak” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Gürbüz, “Organize sanayi bölgemizdeki inovatif yatırımlar, üretim azmi, altyapımız ve bunların odağındaki ‘yatırımcı dostu belediye’ felsefemizle, başta tekstil olmak üzere birçok sektörde Elbistan’ın adını duyuracağız” şeklinde konuştu.

‘Elbistan’ın, barındığı potansiyeli ile başaramayacağı hiçbir şey olmadığına adım gibi eminim’ diyen Başkan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgenin en cazibeli yaşam alanları, mümbit toprakları ve Türkiye’nin en büyük enerji tesisleriyle birlikte sanayinin ve tarımın kalbinin attığı Elbistan’ımızda göreve başladığımız ilk gün, bu kadim şehrin yazgısını el birliği ile değiştirme sözü vermiştik. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için de taşları adım adım döşedik. ‘Olmaz’ diyenlere aldırmadan yatırımcılarımıza şehrimizi ve potansiyelini anlattık. Yatırımcıya kucak açan, köstek değil destek olan belediyecilik anlayışımızın meyvelerini almaya başladık. Bu sayede şehrimize yeni bir vizyon katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Organize sanayi bölgemiz, kente katma değer sağlamasının yanı sıra istihdam odaklı tesislere ev sahipliği yapıyor artık.

Sektör çeşitliliği noktasında da tekstil için ayrı bir parantez açıyoruz. Şuanda 4 tesisle birlikte tekstil kent olma yolunda ilerleyen Elbistan’ımız, birçok ulusal ve dünya çapındaki markaların yatırımları ile umudunu tazeledi ve çok farklı bir noktaya doğru koşmaya başladı. Çok değerli iş insanlarımızın kurduğu bu tesisler, ilk etapta yüzlerce gencimize ekmek kapısı oldu. Bu sayı, yeni tesisler ve kapasitenin artmasıyla birlikte katlanarak artacak. Binlerle ifade edebileceğimiz bir istihdam imkanına kavuşmuş olacağız. Bu da; şehrimizi geleceğe taşıma hayaliyle birlikte insanımızı doğduğu topraklarda doysun ve mutlu yaşasın; şehrine katma değer üretsin yönündeki amacımızın gerçekleşmesi anlamına geliyor.

İnşallah, organize sanayi bölgemizde 2.etabın açılmasıyla birlikte; daha büyük tekstil yatırımlarının olacağına inanıyoruz. Yaklaşık 2 bin dönümlük bu etaba yatırımcının ilgisine şimdiden şahitlik ediyoruz. Çünkü bölgenin en rantabl organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyoruz. Bu süreçte, Elbistan’ın potansiyelini sadece yurtiçinde değil yurtdışında da duyuracağız. İhracat odaklı firmaların şehrimize yatırım yapmaları konusunda öncülük edeceğiz. Şehrimize ve insanımıza dair inancımız da en önemli motivasyon kaynağımız olacak.”

Elbistan’ın, kendisine tekstilde büyük hedefler koyduğunu anlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Tekstil sektöründe şampiyonlar ligini hedefliyoruz. Bu sektördeki yatırımlarla kabuğunu kıran Elbistan, artık bambaşka bir noktaya koşuyor. Üretimle dönüşen, gelişen ve kalkınma yolunda dev atılımlar atan bir kent konumuna gelmemiz için önümüzde hiçbir engel yok. Sektörde değişim liderliğini üstlenmeye hazırız. Tüm yatırımcılarımıza şehrim adına teşekkür ediyorum. Bu tesislerde ekmeğini kazanmaya başlayan hemşerilerimize de kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.