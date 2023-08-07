Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Elbistan’da hasar gören altyapıyı tamamen yeniliyoruz. 320 kilometrenin üzerinde içme suyu hattı inşa ediyoruz. 540 milyonluk yatırımla atık su arıtma tesisimizi tamamlamıştık. Bakanlığımızla irtibat halinde ilçemizin yeni şehir planını da oluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyaret, Yetim Koordinasyon Merkezi yaz okulu kapanış programıyla başladı. ‘Eğlenerek Öğreniyoruz’ temalı yaz okulunun kapanış programında Kur’an-ı Kerim okundu, şiir ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, yaz okulunda gösterdikleri başarılardan dolayı çocukları tebrik ederek belgelerini takdim etti.

Katılımcıların taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başkan Hayrettin Güngör, “AB’den sağladığımız finansmanla ilçemize kazandırdığımız atıksu arıtma tesisi tamamlanarak hizmete alındı. 540 Milyon TL’lik bir yatırım. İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma Elbistan’ın en önemli sorunları arasında. Bu ihtiyaçların karşılanması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. 323 kilometrelik bir hat yenileniyor ve 5 adet depo inşa ediliyor. Bunun da 270 Milyon TL’lik bir bütçesi var” diye konuştu.

"Elbistan’a 1 milyar lira yatırım"

Başkan Güngör açıklamalarının devamında, “Bölgedeki 5 ilçemize hizmet verecek bir katı atık bertaraf tesisi kazandırıyoruz. 550 Milyon TL’lik bu yatırımımızın ihalesi yapıldı ve süreçler başladı. Hizmete alınacak bu tesisle bölgedeki çevre kirliliğine de son verilecek. Elbistan ve Afşin’in en az 100 yıllık içme suyu problemini giderecek olan Akdere İsale Hattı projemizde süreçler devam ediyor. 110 kilometrelik bu hattın 3 Milyar TL’ye yakın bir maliyeti var. Kırsal mahallelerimizde içme suyu ve depo yatırımlarımız sürüyor. Şu ana kadar Elbistan’a 1 Milyar TL’ye yakın bir yatırım kazandırdık. Devam eden projelerimizin maliyeti de 1,5 Milyar TL’ye yakın. Planlanan yatırımların bütçesi ise 5 Milyar TL” dedi.

İçme suyu ve alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel tasarım projeleri hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ilçe belediyelerimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Deprem dolayısıyla içme suyu ve kanalizasyon altyapımız ciddi hasar gördü. Altyapımızın iyileştirilmesi noktasında İller Bankası’yla temas halindeyiz. Sağlayacağımız kaynakla içme suyu ve kanalizasyon altyapımızı yenileyeceğiz. Ulaşımı iyileştirmek için de grup ve mahalle yollarında, cadde, sokak ve bulvarlarda çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımlarla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak” ifadelerini kullandı.