Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İnşallah yarım kalan çalışmalarımızı da en kısa süre içerisinde tamamlayarak Yeşilgöz’ümüzün turizm potansiyelini ve katma değerini artıracağız” dedi.

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde bulunan ve bölgenin en önemli turizm alanlarından Yeşilgöz’ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Doğa harikası mekânda vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Güngör, ziyaretçilerle sohbet ederek Yeşilgöz’e ilişkin görüşlerini aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Güngör, bölgenin katma değerinin ve turizm potansiyelinin artırılması noktasında yürütülen ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ve bölgenin en güzel doğal miraslarından Yeşilgöz’ü ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik. Bölgede gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin görüşlerini aldık. Hemşehrilerimiz Yeşilgöz’ün mevcut halini çok beğendiklerini ifade ettiler. Hamdolsun bu da bizi son derece mutlu etti. Depremden önce burada ikinci etap projemize başlamıştık ancak afet dolayısıyla aksamalar oldu. İnşallah yarım kalan çalışmalarımızı da en kısa süre içerisinde tamamlayarak Yeşilgöz’ümüzün turizm potansiyelini ve katma değerini artıracağız. Sloganımız şu ’Dünyanın gözü Kahramanmaraş’ta, o da Yeşilgöz’de” diye konuştu. Başkan Güngör, programın devamında Döngel’de mesire alanı ve Direkli Mağarası’nı da ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.