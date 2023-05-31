DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, teşekkür ziyaretlerine başladı. Güngör, ilk ziyaretini yüzde 54 oy ile büyük destek sağlayan Serinhisar’a yaptı.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı Denizli’de ilçe ziyaretlerine başlayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, teşekkür ziyaretleri çerçevesinde ilk ziyaretini Serinhisar’a yaptı.

28 Mayıs’ta yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 54 oy çıkan Serinhisar ziyaretine İl Başkanı Yücel Güngör’ün yanı sıra AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları katıldı.

28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden İl Başkanı Yücel Güngör, “28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde canla başla çalışan ilçe teşkilatımıza, Cumhur İttifakı paydaşlarımıza, her şeyden önemlisi gösterdikleri büyük teveccühle bizleri sahada ve sandıkta bir an olsun yalnız bırakmayan Serinhisarlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edecek, Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde ülkemizi zirveye taşıyacağız” diye konuştu.