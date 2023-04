AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gençlik Kollarının düzenlediği Gençlik Sofrasında, ilk kez oy kullanacak gençlerle iftarda buluştu.

Gençlik sofrası programında ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya gelen Güngör gençlerin hem bugünün hem de geleceğin teminatı olduğunun önemine işaret etti. Güngör AK Parti’nin, gençliğe her zaman değer verdiğini ve gençlerin siyasete katılımı için gerekli ortamı sağladığına değindi. Güngör konuşmasına, “Kıymetli genç arkadaşlarım Ramazan ayında gençlik sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizlerle bir arada olmak, umudun, heyecanın ve daha güçlü yarınların kaynağıdır. Ben inanıyorum ki sizlerin enerjisi ve aşkı hem bugünümüzü hem de yarınımızı daha iyi kılacak. AK Parti’imiz kurulduğu günden bugüne kadar gençliğin partisi oldu. Gençlik adına yapılan yatırımlar tarihi zirvelere ulaştı. Spor, sanat, gençlik çalışmaları başta olmak üzere sizler için en iyisini yapmak için mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bugün üzülerek görüyorum ki gençliğin umudunu baltalamak isteyenler var. Gençlerin enerjisini kötü niyetlerine alet etmek isteyenler var. Onlar her dönem olacak. Sizler hiç merak etmeyin Türkiye’nin yarını, bugünlerden çok daha iyi olacak. Enerjinizi koruyun ve hayatta başarıya ve huzura ulaşmak için çabalayın, göreceksiniz ki istediklerinize ulaşacaksınız. Değerli kardeşlerim siz Türkiye’nin hem bugünü hem de yarınısınız. Gençliğin siyasete katılımı AK Parti ile arttı. 18 yaşında milletvekili olma yolunu AK Parti’imiz gerçekleştirdi. Hem Adaylık süreçlerinde hem de yerel yönetimlerde partimiz gençliğin gücüne hep inandı ve gençler bulundukları her yeri güzelleştirdi” dedi.

“Sizlerin desteği ve varlığı ile daha güçlü yarınlara ulaşacağız”

Başkan Güngör: “Türkiye 20 yılı aşkın süredir ciddi bir ilerlemenin mücadelesini veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz kalkınma ve gelişim noktasında ciddi bir mesafe kaydetti. Yerli savunma sanayimizi hem kendimiz kullanıyoruz hem de ihraç ediyoruz. Yerli otomobilimiz artık yollarda görüyoruz. Eğitimden sağlığa, alt yapı ve üst yapıda yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor ve insanımız hayatının kolaylaşması için ciddi bir gayret veriyoruz. Bu çabaları engellemek isteyenler var. Millet iradesine tahammül edemeyenler var. Genç kardeşlerim gelin 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı’nın inşası için irademizi ve oyumuzu AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanalım. Sandıkta gereken cevabı verelim. 14 Mayıs sadece bir seçim değil Türkiye için bir dönüm noktasının seçimidir. Sizlerin varlığı ve desteğiyle hep birlikte daha güçlü ve daha güzel yarınlara ulaşacağımıza olan inancım tamdır” dedi.