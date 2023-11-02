Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir tasarım projesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ yetkililerinin katılımıyla düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sahada incelemelerde bulundu.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yoğun gayretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde hayata geçirilen şehir tasarım projesiyle alakalı bakanlık ve TOKİ yetkilileriyle düzenlenen istişare ile değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, şehir tasarım projesinin uygulama süreçleri istişare edildi. Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, toplantının ardından sahada incelemelerde bulundu. Güngör, “Tarihi dokumuzu muhafaza ederek alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, konut ve iş yerleri, ticaret ve sanayi alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ı el birliğiyle inşa ediyoruz. Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan kentsel tasarım projesinde de süreçler hızla ilerliyor. Şehrimizin kalbi yeni haliyle eski canlılığına kavuşuyor. Kahramanmaraş’ımız için güçlü, sağlam adımlar atıyoruz” dedi.