AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Göreve geldikleri ilk günden bu yana demokrasinin temel taşı muhtarlar ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Güngör, “Daha güzel bir Denizli için hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Güngör, Bağbaşı, Karşıyaka, Zeytinköy, Sevindik ve Sümer Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Güngör ziyaretlerde göreve geldikleri ilk günden bu yana demokrasinin temel taşı muhtarlar ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Onlar bizim sahada gözümüz, kulağımız. Bizim göremediğimiz, fark edemediğimiz bir husus olduğunda onlardan bizlere, yerel yönetimlerimize talep geldiğinde aziz milletimiz için gayret ediyoruz. Daha güzel bir Denizli için hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışıyoruz” dedi.

“AK Parti güvenin, icraatın ve umudun adı olmuştur “

Güngör, AK Parti’nin Denizli ve Türkiye’de eser ve hizmet siyaseti yaptığının en yakın şahidinin muhtarlar olduğunu, Denizli’de başta merkezi hükümet olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hizmet destanları yazdığını vurguladı. Güngör, " Yapılamaz denilen, söz verildiği halde asla yapılmayan ne kadar vatandaşlarımızın talebi ve isteği varsa AK Parti sayesinde hayat bulmuştur. Eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal yardımlara, altyapı projelerinden yeşil alanlara, gençlik projelerinden ülkemizin ekonomik gelişimine, yerli ve milli savunma sistemlerinden tarımsal üretime uzanan geniş bir alanda AK Parti güvenin, icraatın ve umudun adı olmuştur. İnşallah 14 Mayıs’ta da açık ara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci olduğunu göreceğiz. İnşallah yeni bir serüven bizi bekliyor. Yeni serüvende Türkiye’de ve şehrimizde çok daha marka işler yapılacak, çok daha devasa işlere imza atılacak” dedi.