AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör 28 Şubat darbesi nedeniyle yayımladığı mesajında, “28 Şubat zihniyeti unutmamalıdır ki milli iradenin üstünde hiçbir beşeri güç yoktur” dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör 28 Şubat darbesi nedeniyle yayımladığı mesajında, “28 Şubat zihniyeti unutmamalıdır ki milli iradenin üstünde hiçbir beşeri güç yoktur” dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 28 Şubat post modern darbesinin 26. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Güngör mesajında, "Bugün Türk Demokrasi tarihinin Kara lekelerinden biri olan 28 Şubat 1997 post modern darbesinin yıldönümüdür. Tarihimizde milli iradeyi engellemeye çalışan ve milli iradeyi hazmedemeyen cenahlar darbelerle ve yıpratma politikalarıyla millet iradesinin tecellisini engellemeye çalışmıştır. Milletimiz feraseti ve seçimleriyle demokrasiyi yaşatmış, iradesinin gaspına asla müsaade etmemiş ve etmeyecektir. 28 Şubat’ın karanlık odakları, bin yıl sürecek dedikleri girişimleri ile sadece tarihte ibret vesikası olarak kalmıştır. Seçilmişlerin her zaman önde ve haklı olduğunu milletimiz tarihe yazmıştır” dedi.

“Demokrasiye yapılan her türlü girişim millet iradesine aykırı hareket etmektir”

Başkan Güngör devamında ise “28 Şubat’tan kalan anti demokratik refleksler ve oluşan mağduriyetler Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetleri ile ortadan kaldırılmış ve hak sahiplerine hakkı teslim edilmiştir. Demokrasiye yapılan her türlü girişim millet iradesine aykırı hareket etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’miz tüm fertleri ile demokrasiyi kuşanmıştır. Milletimiz darbecilere gereken cevabı her zaman vermiştir. 28 Şubat zihniyeti unutmamalıdır ki milli iradenin üstünde hiçbir beşeri güç yoktur” İfadelerini kullandı.