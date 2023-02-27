Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör konaklama tesislerinin 2023 turizm sezonu için hazırlıklara başladığını belirterek, başlangıç takviminde bir gecikme yaşanmadan 2023 turizm sezonuna girileceğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör konaklama tesislerinin 2023 turizm sezonu için hazırlıklara başladığını belirterek, başlangıç takviminde bir gecikme yaşanmadan 2023 turizm sezonuna girileceğini söyledi.

MATSO Başkanı Güngör, “10 ilde meydana gelen deprem felaketinden dolayı kapılarını depremzede vatandaşlarımıza açan konaklama tesislerinin sezona geç kalacağına dair kamuoyunda bir takım asılsız bilgiler dolaşmaktadır. Depremzede vatandaşlarımız Manavgat’ta ki tesislerde misafir edilmeden önce planlaması yapılarak tesislerimize yerleştirilmiştir. Aksi bir durumda 2023 turizm sezonunda yaşanacak bir aksama kış aylarında sözleşme yapan turizm tesislerini zor durumda bırakacak, Manavgat bölgesinde iş yapan turizmcilerinde ekonomik bir kriz yaşamasına neden olacaktır. Devletimiz turizm sezonu başlamadan ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızı korunaklı, iyi yaşam şartlarına sahip, yaşam alanlarına geçirecektir. 2023 turizm sezonu her hangi bir aksaklığa uğramadan başlayacaktır. Konaklama tesislerimizin de hazırlıkları bu doğrultudadır” dedi.