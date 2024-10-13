AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yürütmeyi durdurma kararı sonrası ikinci kez alınan meclis kararını hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti.

İçkili alan belirlenmesine yönelik meclis tarafından alınan ikinci karar AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör tarafından Denizli 2. İdare Mahkemesi’ne taşınmıştı. Güngör, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu dosya için de yürütmeyi durdurma kararı verildiğini duyurdu.

Denizli 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen her iki yürütmenin de durdurulması kararı hukuki olarak yerinde olduğunu dile getiren Güngör, “Yerel yönetim tarafından alınan ikinci karar, Anayasanın 58. maddesinde belirtilen ’Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’ hükmüne açıkça aykırıdır. Bu nedenle Denizli 2.İdare Mahkemesi tarafından verilen her iki yürütmenin durdurulması kararı da hukuki olarak yerindedir" dedi.