MATSO’nun öncülüğünde düzenlenen Genel Pırlanta Eğitimini ziyaret eden MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimin kuyumculara pırlanta gibi değer katacağını söyledi.

MATSO’nun öncülüğünde düzenlenen Genel Pırlanta Eğitimini ziyaret eden MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimin kuyumculara pırlanta gibi değer katacağını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) öncülüğünde, Manavgat Kuyumcular ve Sarraflar Derneği, Mücevher ihracatçıları Birliği ve Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi JTR işbirliği ile Oda üyesi kuyumculara yönelik Genel Pırlanta Eğitimi düzenleniyor. Türkiye’de birçok yerde düzenlenecek eğitim için Manavgat pilot bölge olarak seçildi. MATSO Otogar Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime 121 kuyumcu kursiyer katılıyor. JTR eğitim koordinatörü Deniz Tanju Yılmaz tarafından 11 farklı gruba verilecek eğitim 5 Martta sona erecek.

Eğitime MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Yönetim kurulu üyesi Mehmet Ergen ile MATSO Meclis Üyeleri Deniz Tanır ve Murat Dalak, JTR Kurucu Ortağı Emre Özdemir ve kursiyerler katıldı.

8 bin 500 dolarlık cihaz hediye edildi

Eğitimde JTR Kurucu Ortağı Emre Özdemir tarafından 8 bin 500 dolarlık saniyeler içinde pırlantanın doğal mı yoksa laboratuvar yapımı sentetik mi olduğu belirleyen Reveal cihazı hediye edildi.

Başkan Güngör teşekkür etti

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, pırlanta eğitiminin verimli ve başarılı geçmesini dileyerek çok önemli bir eğitim düzenlediklerini söyledi. JTR Kurucu Ortağı Emre Özdemir’e teşekkür eden Başkan Güngör, hediye edilen cihazın sektörde yer alan kuyumculara katkı sağlayacağını söyledi.

Kuyumcular doğal pırlanta ile sentetik pırlanta arasındaki farkı görebilecek

Eğitimin özel pırlanta mikroskopları ve pırlantanın detaylı bir şekilde görüldüğü ışıkların kullanıldığını kaydeden Başkan Güngör, "Eğitimde doğal pırlanta ve laboratuvarda insan tarafından üretilen pırlanta arasındaki fark başta olmak üzere kuyum sektörüne yönelik birçok detayın anlatıldığını ifade etti. Başkan Güngör, Eğitim ile kuyumcularımız doğal pırlanta ile sentetik pırlanta arasındaki farkı rahatlıkla ayırt edebilecek. Eğitimimiz sonunda üyelerimiz öğrendikleri bilgilerle işlerinde başarılı olmanın yanı sıra aldıkları pırlantalarda da yanlış alımların önüne geçmiş olacaklar" dedi.

Kuyumcular müşterine güven verecek

Eğitimi alanların müşterine satış yaparken güven vereceğini vurgulayan Başkan Güngör, "Eğitimi alan kuyumcularımız hem sunumu ile hem de bilgileri ile müşterine güven verecek. Sektör için bu tür eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. MATSO olarak kuyum sektöründe olduğu gibi diğer sektörlerde üyelerimize katkı sağlayacak eğitimler ve seminerler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

MATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Manavgat Kuyumcu ve Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Ergen, "MATSO öncülünde düzenlenen eğitim için Başkan Seydi Tahsin Güngör ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek eğitim ile sektör çalışanlarının daha tecrübeli olacağını söyledi. Sektör çalışanlarının daha tecrübeli olacağına vurgu yapan Ergen, Ergen, Sektörümüz özellikle pırlanta ticaretini daha tecrübeli yapacak" dedi.

JTR Kurucu Ortağı Emre Özdemir’de MATSO öncülüğünde verilen eğitimin önemine vurgu yaparak eğitime katılanların doğal ve sentetik pırlantalara kolayca seçebileceklerini söyledi. Özdemir, MATSO’nun kendileri ile işbirliği yaparak eğitim düzenlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek Başkan Güngör’e teşekkür etti. Sektörde güvenin önemine işaret eden Özdemir, JTR olarak geliştirdikleri Reveal cihazı ile bunun saniyeler içinde çözülebildiğini söyledi.