AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 10 ili etkileyen deprem bölgelerinden biri olan Hatay’a giderek alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 10 ili etkileyen deprem bölgelerinden biri olan Hatay’a giderek alanda incelemelerde bulundu.

Güngör Hatay Antakya’da AFAD koordinasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’ın Antakya ilçesinde kurulan çadır kentteki 6 bin kişilik öğle ve akşam sıcak yemek dağıtımı yapılan kurulum alanlarını ziyaret etti. Depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini tekrar ileten Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ekibine deprem bölgesinde ilk günden itibaren çalışmaları için teşekkür etti. Ak Parti Denizli Gençlik Kolları ekibini de Hatay’da yardım çalışmalarına katıldıkları alanda ziyaret eden Güngör, gençlik kollarının gönüllü ekibi Cemre üyelerinin çalışmalarını gören fedakar çalışmalarından dolayı gençlere teşekkür etti.

“Devletimizin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada canla başla mücadele etmektedir”

Deprem bölgesini detaylı incelemelerde bulunan Başkan Yücel Güngör, yaraların en kısa sürede sarılacağı mesajını vererek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en kısa sürede tüm yaralarımızı saracağız. Birlik Beraberlik ve Kardeşlikle tüm sorunları çözeceğiz. Millet olarak bugüne kadar her zorluğu birlik, beraberlik ve dayanışma ile aştık. Devletimizin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada canla başla mücadele etmektedir. Gün yaraları sarma ve bir olma günüdür” ifadelerini kullandı.