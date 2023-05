AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü konusunda Denizli’nin kararlılığını vurguladı. Güngör, yaptığı açıklamada, “Mesele vatanın bütünlüğü olduğunda Denizli kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Denizli’m vatanını böldürmez” dedi.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarak seçimler öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, başta PKK ve FETÖ terör örgütünün 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ardı ardına açıklamalar yaptığını söyledi. Başkan Güngör, “7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na PKK elebaşlarından her gün destek açıklamaları geliyor. Okyanusun öte yanında FETÖ destekçileri her gün Cumhurbaşkanımızı karalamaya ve karşı adaya güzelleme yapmaya devam ediyor. Biz bu oyunu görüyoruz. Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubuna teslim etmek, kardeşi kardeşe kırdırmak istiyorlar. Ülkemizi köken ve mezhep ayrışması ile yeniden kamplara bölmek istiyorlar” dedi.

"Denizli 14 Mayıs’ta milli bir duruş sergileyecektir"

Güngör, Denizli’nin her zaman milletin ve devletinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Denizli, tarihi boyunca vatan ve millet için canını feda eden kahramanlar yetiştirmiştir. Bu toprakların evlatları olarak bizler de aynı duygu ve düşüncelerle hareket ediyoruz. Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için her zaman mücadele edeceğiz. ’Selo’yu çıkaracağız’ diyorlar. Denizlili kardeşlerim bu terör sevicilerine karşı her zaman olduğu gibi 14 Mayıs’ta da milli bir duruş sergileyerek gereken cevabı verecektir. Mesele vatanın bütünlüğü olduğunda Denizli kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Denizli’m vatanını böldürmez” diye konuştu.

Güngör, son olarak, Denizli’nin huzur ve güven ortamının korunması konusunda da kararlı olduklarını belirterek, tahriklere kapılmadan sükûnet ve huzur ortamı içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.