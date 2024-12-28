DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, inşaatı devam eden Denizli Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesi projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Güngör’e inceleme gezisi sırasında AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz eşlik etti. Projenin geldiği son durumu yerinde gören Başkan Güngör, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaptığı açıklamada; “Denizli sağlık yatırımlarımız içinde bulunan bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışanlara kolaylıklar diledik. Bu kıymetli ve önemli yatırımın Denizli’mize kazandırılmasında en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Denizli’miz için hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” dedi.