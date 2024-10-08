DENİZLİ (İHA) – Denizli’de öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen "Kampüsler Gazze İçin Ayakta" yürüyüşüne destek veren AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, “Denizli, Gazze için ayakta. Dünya 5’ten büyüktür” dedi.

Denizli’de öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen "Kampüsler Gazze İçin Ayakta" yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, Kudüs ve Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Filistin halkının yaşadığı zor koşullara dair farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Başkan Güngör, “Kudüs için, Filistin için yürekleri çarpan bu zulme sessiz kalmayan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Seninleyiz bağımsız Filistin. Filistin halkının yanında olduğumuzu, onların haklı mücadelesini desteklediğimizi ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguluyoruz. Unutulmamalıdır ki, özgür bir Filistin, barış içinde bir dünya için atılmış önemli bir adımdır. Katil İsrail’in başlattığı soykırımda Gazzeli mazlumların sesi olmak, Filistin’in özgürlüğü için mücadele etmek hepimizin boynunun borcudur. Nehirden denize özgür bir Filistin için her zaman olduğu gibi bugün de ayaktayız ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mazlumların ve masumların yanında olduğumuzu kaydeden Başkan Güngör, terör devleti İsrail’in er ya da geç uluslararası mahkemelerde yargılanıp en ağır cezayı alacağını söyleyerek, “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesini kullandı.