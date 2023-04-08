AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, tarihi Kaleiçi Çarşısında esnaflarla buluştu. Güngör ve Yılmaz, birlik beraberlikle daha güçlü yarınlara ulaşılacağına değindi.

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada; “Cumhur İttifakımızın paydaşı MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz başkanımızla Kaleiçi esnaflarımızı ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını sorduk. Esnaflarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. Cumhur İttifakımız oluşturduğu gönül birlikteliği ile daha güçlü Türkiye için durmadan yoluna devam ediyor. Milletimizin hizmetkârı olan Cumhur İttifakı her zaman vatandaşın yanındadır. Cumhur İttifakı her türlü menfaati bir kenara bırakıp Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet Tek Vatan ilkelerini kuşanmış bir ittifaktır. Bugün esnaflarımızı ziyaretimizde de gördük kü bu birliktelik bugünün mutluluğu, geleceğin teminatıdır. Cumhur İttifakı koltuk hesabı yapmayan ilke siyaseti ile yoluna devam eden bir ittifaktır. 6’lı masanın nasıl hesaplar yaptığını milletimiz görmektedir. Cumhur İttifakının ufku bugünü inşa eden, geleceği şekillendiren bir ufuktur” dedi.

"Türkiye Yüzyılı’nın inşası için durmak yok yola devam"

Cumhur İttifakı’nın Türkiye için gece gündüz çalıştığını kaydeden Güngör, 1Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı iradesi mavi vatanımızın, tavizsiz mücadelenin teminatıdır. AK Parti’miz iktidara geldiği günden beri milletimizin sorunlarını çözmek adına bütün imkanları seferber etmiştir. Bugün ekonomik oyunlarla vatandaşımızı umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlar unutmasınlar ki Türkiye ve Aziz Milletimiz birlik ve beraberlikle her türlü sorunu aşacaktır. Bizler ilke siyaseti ile Türkiye Yüzyılı’nın İnşası için durmak yok yola devam diyoruz. Bugün esnafımızı ziyaretimiz de de gördük ki bu irade ve bu inanç aynı kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.