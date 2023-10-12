Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Misafirlerine yöresel lezzetleri ve konforu bir arada sunacak Çamlıca Restoran ve Turizm Tesisleri, şehrimizin en nezih mekânlarından birisi olacak ve Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlayacak” dedi.

Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı mevkiinde hayata geçirilen Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis’te çalışmalar hızla sürüyor. Toplam 900 metrekarelik kapalı servis alanına sahip 2 katlı restoran ve kafeteryada son rötuşlar yapılırken, tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Başkan Güngör, “Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizin turizm potansiyelini artıracak yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hamdolsun tesisimizin yapımında sona gelindi. İnşa ve çevre düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla; manzarası, yeşil alanları, sosyal donatıları, servis alanları, oyun grupları, restoran ve kafeteryasıyla şehrin en gözde mekânları arasında yerini alacak Çamlıca Restoran, hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Misafirlerine yöresel lezzetleri ve konforu bir arada sunacak tesis, şehrimizin en nezih mekânlarından birisi olacak ve Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlayacak” cümlelerini kaydetti.