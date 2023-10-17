Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bertiz bölgemizin katma değerini artırmak için alt ve üstyapı yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Geriye dönük baktığımızda yatırımlarımızın toplam maliyeti 60 Milyon TL. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvurunun ardından Bertiz Kabarcık Üzümü’nün de coğrafi işaret tescilini aldık. Hayırlı Olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz Budaklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen Bağ Bozumu Etkinliğine katıldı. Vatandaşların da yer aldığı programda; bağ tarlalarında incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, bölgedeki çiftçilik faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bertiz Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz, “Bertiz Vakfı ve Bertiz Spor Kulübü olarak bu yıl Budaklı Mahallesi’nde Bağ Bozumu Etkinliğimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.

Bertiz’in katma değerinin artırılması için alt ve üstyapı çalışmalarının artarak sürdüğünü belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bertiz, Kahramanmaraş’ımız için son derece önemli bir bölge. Büyük bir emek ve sabır ile yapılan çiftçiliğin ardından toprak altın sarısı üzümleri bizlere sunuyor. Bu bereketli topraklar her zaman çiftçimizin emeğinin karşılığını vermiştir. Bizler de Bertiz bölgemizin katma değerini artırmak için alt ve üstyapı yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bertiz’e 125 kilometre sathi kaplama yol, bakım ve yama işleri için 20 bin ton asfalt, 10 kilometre sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke ve bir de köprü kazandırdık. 320 kilometre yol açma ve genişletme çalışması yaptık. Geriye dönük baktığımızda bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 60 Milyon TL. Çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

Programda yaptığı konuşmada, Bertiz Kabarcık Üzümü’nün coğrafi işaret tescilinin alındığını müjdeleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın 25 tane coğrafi işaret tescilli ürünü bulunuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvurunun ardından Bertiz Kabarcık Üzümü’nün coğrafi işaret tescilini aldık. Böylece tescilli ürün sayımız 26 oldu. Şehrimize hayırlı olsun. Çiftçi kardeşlerimize desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz, daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.