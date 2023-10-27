Azerbaycan devleti tarafından şehir merkezinde hayata geçirilen proje kapsamında Hayrullah ve Kurtuluş Mahallelerinde devam eden yerinde dönüşüm çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Kardeş Azerbaycan tarafından şehir merkezimizde yapılması planlanan konut ve sosyal alanların inşası hız kazandı” dedi.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Vali Mükerrem Ünlüer, Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Hayrullah ve Kurtuluş mahallelerinde devam eden yerinde dönüşüm çalışmalarında incelemelerde bulundu. AFAD İl Müdürü Tayfun Temur’un da yer aldığı incelemelerde, alanda yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden son bilgileri alan Başkan Güngör, “Kardeş Azerbaycan tarafından şehir merkezimizde yapılması planlanan konut ve sosyal alanların inşası hız kazandı. Proje kapsamında Hayrullah ve Kurtuluş mahallelerimizde devam eden yerinde dönüşüm çalışmalarını Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile yerinde inceledik. Bin bağımsız bölümden oluşacak Azerbaycan Mahallemiz inşallah hızlı bir şekilde tamamlanarak hemşehrilerimize teslim edilecek. Depremin ilk anından itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan, şehrimize bu mahalleyi kazandıran Azerbaycan hükümetine ve tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.