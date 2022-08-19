Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi’nin önemli turizm yatırımı Ali Kayası Cam Seyir Terası ihaleye çıkıyor.

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi’nin önemli turizm yatırımı Ali Kayası Cam Seyir Terası ihaleye çıkıyor.

Bölgede 490 metrekare cam seyir terası, 750 metrekare kır lokantası ile çevre düzenlemesi yapım işinin ihalesi 25 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Projesinin Ali Kayası’nı turistik bir cazibe merkezi haline getireceğine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ali Kayası hem tarihi arka planı, hem doğal güzellikleri açısından Akdeniz’in en özel ve nadir kanyonlarından biri. 25 Ağustos’ta cam seyir terası, kafeterya ve çevre düzenleme işi için ihaleye çıkıyoruz. Ali Kayası bu projeyle birlikte ulusal ve uluslararası turizmde marka olacak. Bu yatırım inşallah Kahramanmaraş’ımızın bacasız sanayinde önemli bir aşama kaydetmesini sağlayacak” dedi.