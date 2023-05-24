AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Yüksek Öğrenim KYK’da misafir edilen depremzede vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Güngör, KYK’da kalan afetzedeler ile bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Denizli Yüksek Öğrenim KYK’da misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör istek ve talepleri dinledi. Ziyaret sırasında Başkan Güngör, depremzede vatandaşlara moral verdi ve yaşadıkları süreçte yanlarında her zaman olduklarını vurguladı. Aynı zamanda, ihtiyaç duydukları her konuda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Güngör, vatandaşların isteklerini ve taleplerini bizzat dinleyerek, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Yarlarının birlikte kısa sürede sarılacağını belirten Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletmek üzere ilimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik. Her bir kardeşimizin başımızın üstünde yerleri var. Biz çok büyük bir milletiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar içimizdeki sevgi ve şefkat daima devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.