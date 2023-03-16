MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaklaşan 2023 turizm sezonu öncesinde yaptığı açıklamada turizm sezonu için bütün göstergelerin olumlu söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör yaklaşan 2023 turizm sezonu öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör yaptığı açıklamada “ Ülke olarak yaşadığımız salgın hastalıklar, yangınlar ve deprem şeklinde peş peşe yaşadığımız felaketlerden sonra nihayet bereketli bir turizm sezonu yaşayacağız gibi görünüyor. Manavgat olarak dünya standartlarında tesislere sahip olmamıza rağmen Türkiye’nin en fazla yatak kapasitesine sahip turizm destinasyonu olmamıza rağmen maalesef son yıllarda turizm sektöründe ekonomik anlamda istediğimiz verimi alamadık. Önümüzde sayılı günlerin kaldığı 2023 turizm sezonundan oldukça ümitliyiz. Avrupa pazarından ve Rusya Pazarından bölgemize yoğun talep var. Rezervasyonlar beklentilerimizin üzerinde bir seyir izliyor” dedi.

“Sezonda gecikme yaşanmayacak”

“Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketinde Manavgatlı turizmciler çok iyi bir sınav vermiştir. Konaklama tesisi sahipleri bir alicenaplık örneği sergileyerek depremzede vatandaşlarımızı misafir etmişlerdir. Bu misafirperverlikten dolayı turizmde gecikme yaşanır mı kaygıları yersiz vehimlerdir. Planlaması turizm sezonuna göre yapılmıştır. Devletimiz sezon öncesi güvenli yaşam alanlarına depremzede kardeşlerimizi yerleştirecektir. Büyük bir bölümü de konaklama tesislerinden ayrılarak güvenli yaşam alanlarına geçiş yapmıştır. Hiç kimse merak etmesin 2023 turizm sezonun başlangıcında gecikme yaşanmayacaktır” diye konuştu.

“Ekonomide domino etkisi oluşturacak”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör yeni turizm sezonun da yaşanacak olumlu gelişmelerin ekonominin diğer dallarına da pozitif bir etki yapacağını belirtti. Başkan Güngör “ Turizm ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Döviz girdilerimizin önemli bir kısmı turizmden sağlanıyor. Turizmde yaşanan olumlu gelişmeler ekonominin diğer dallarına da domino etkisi yapacaktır. Özellikle Manavgat’ta tüm sektörler turizmle direkt veya endirekt etkileşim içindedir.2023 turizm sezonunda geçireceğimiz iyi bir sezon kent ekonomisinde gözle görülür bir iyileşmeye sebep olacaktır. Elimizdeki verilere baktığımız zaman önümüzdeki turizm sezonun çok verimli geçeceğini söyleye biliriz” dedi.