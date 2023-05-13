AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör, mesajında “Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık inşallah 14 Mayıs’ta yeni bir zaferle doğru adımlarla yola devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mesajında Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı her türlü zorluklara rağmen AK Parti hükümetleri sayesinde büyük başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye, AK Parti dönemiyle birlikte kalkınmış, güçlenmiş ve dünya ülkeleri arasında saygın bir yer edinmiştir. Üreten, gelişen, büyüyen, haksızlıklar karşısında dimdik duran, politik istikrarsızlıkların, ekonomik krizlerin, uluslararası baskıların, terörün altında ezilmeyen bir Türkiye. Sosyal devletin güçlendirildiği, gıptayla bakılan, güçlü lideriyle, oyun kurucu bir Türkiye’den artık geriye dönüş yok. Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye için buradayız ve kazanacağız. Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık inşallah 14 Mayıs’ta yeni bir zaferle doğru adımlarla yola devam edeceğiz " dedi.

Partisinin seçimlerde güçlü bir performans sergileyeceğine inandığını belirten Güngör, "AK Parti olarak, Türkiye’nin kalkınması ve güçlenmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle seçimleri kazanacağız ve ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Çok kıymetli bir kararın arifesindeyiz. Bağımsızlıktan, Türkiye’nin büyümesinden, ülkemizin birliğinden, dirliğinden yana olacağız. Türkiye’nin her alanda gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimleri, Türkiye’nin geleceği için hayati bir adımdır. Milletimizin desteğiyle, güçlü bir Türkiye için istikrar diyeceğiz. 14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak" ifadelerini kullandı.