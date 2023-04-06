İlçe programlarına ara vermeden devam eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “14 Mayıs’ta Cumhur kazanacak” dedi.

Başkan Güngör, ilçe programları çerçevesinde MHP Serinhisar İlçe Teşkilatıyla iftar sofrasında bir araya geldi. MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın da eşlik ettiği Güngör, misafirperverliklerinden dolayı ilçe teşkilatına teşekkür etti.

Teşkilat mensupları ile görüşen Başkan Güngör, “Kıymetli Serinhisarlı hemşehrilerim birlik ve beraberlik ile mücadelemize devam ediyoruz. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cumhur İttifakımız milletimizin aklı basireti ve ferasetidir. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız zafer yoktur. Cumhur İttifakı milli birlik ve beraberliğin koruyucusu, hep birlikte Türkiye olmanın göstergesidir. Cumhur İttifakı olarak nice zaferlere ulaştık. Milletimizin gönlünde yer edindik. İnanıyoruz ki 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçilecektir. Cumhur İttifakı ile Türkiye’nin geleceğe olan kutlu yürüyüşü devam edecektir” diye konuştu.