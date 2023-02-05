Kocasinan Ziraat Odası’nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Abdulkadir Güneş yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kocasinan Ziraat Odası’nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Abdulkadir Güneş yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kocasinan Ziraat Odası’nın Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda yapılan genel kurul, divan heyetinin belirlenmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 4 yıllık bütçe raporunun okunup kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan Kocasinan Ziraat Odası Başkan Adayı ve Mevcut Başkanı Abdulkadir Güneş, “Odamızın 17 bin tane üyesi var. “Kocasinan metropol ilçe, sanayi ilçesi” olarak gözükür ama ilçemizde hatırı sayılır bir çiftçiliğimiz var. Kayseri’de en çok ürün yelpazesine sahip ola ilçe Kocasinan’dır. Ay çekirdeği, şeker pancarı, silajlık mısır, patates gibi birçok ürün çeşidi vardır. Tavukçuluğun Kayseri’de en çok yapıldığı ilçe Kocasinan’dır. 4.5 milyon yumurta tavuğumuz var. Kafes balıkçılığının Türkiye’de en çok yapıldığı ilçe yine Kocasinan’dır. En çok canlı hayvanın üretildiği ve kesildiği ilçe yine bizim ilçemizdir. Biz çiftçilerimizin üretmesiyle gurur duyuyoruz. Şu ortamda üretmek çiftçiler o kadar kıymetli ki. İHA, SİHA yapanlara teşekkür ederiz ama bizim çiftçimizde onlar kadar kıymetlidir. Çünkü siz üretiyorsunuz” dedi.

"17 bin çiftçinin emanetçisiyiz"

Güneş, “Biz 17 bin çiftçinin emanetçisiyiz. Burayı şimdi bize emanet ediyorsunuz. Eğer biz emanete sahip çıkmazsak Allah’ta bizden sorar, sizde bizden sorarsınız. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Biz çiftçilerimizin ve muhtarlarımızın hizmetkarıyız. Telefonumuz 24 saat açık. Biz çiftçilerimizin düğününde sevincini paylaşamıyorsak, cenazesinde üzüntüsünü paylaşamıyorsak, hastası olduğunda gidip “geçmiş olsun” diyemiyorsak bize yazıklar olsun. Orada durmamıza hiç gerek yok. Orada boşu boşuna oturanlarında akıbeti belli” ifadelerini kullandı.

Genel kurula tek liste giren Abdulkadir Güneş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kurula, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da katıldı.