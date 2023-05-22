28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için teşkilatı ile birlikte sahada çalışmalarını sürdüren AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Rehavete kapılmadan bir kez daha sandığa gitmeliyiz. Tüm gücümüz ve inancımızla Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

AK Parti Bolu İl Teşkilatı tam kadro, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimine yönelik çalışmalarını il merkezinde ve ilçelerde yoğun şekilde sürdürüyor. Üç kademe il ve ilçe teşkilatları, milletvekili ve milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri sahada temaslarda bulunuyor.

"Rehavete kapılmadan sandığa gitmeliyiz"

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Suat Güner, hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdikleri yüksek destek hem de 322 Cumhur İttifakı milletvekilini meclise gönderdikleri için herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Seçimlerin daha bitmediğini ifade eden Suat Güner, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yüzde 49,52 ile tamamlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ikinci turda da desteğinizi bekliyoruz. Rehavete kapılmadan bir kez daha sandığa gitmeliyiz. Tüm gücümüz ve inancımızla Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Oy kullanmak milli iradeye sahip çıkmaktır. Bu istikamette Büyük Türkiye Zaferi için herkesi sandığa davet ediyoruz" dedi.