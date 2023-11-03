Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla kendisiyle birlikte Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün huzuruna çıkan çocuklara bir mektup yazdı. Mektubunda çocuklara teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Gezi programı süresince göstermiş olduğun örnek ve uyumlu davranışın, tarihimize ve aziz şehitlerimize duyduğun saygın her türlü takdirin üzerindedir. Bu nedenle seni ve sana bu değerleri veren kıymetli aileni kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla 18 Ekim’de kentteki 100 ilkokul öğrencisini aileleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etmeleri için Ankara’ya götürdü. Ulus’ta bulunan 1’inci TBMM (Kurtuluş Savaşı Müzesi) ve 2’inci TBMM (Cumhuriyet Müzesi) binalarını gezen öğrenciler, daha sonra Anıtkabir’e giderek Başkan Ömer Günel ile birlikte Atatürk’ün huzuruna çıktı. Başkan Ömer Günel de çocuklara, adlarına hitaben yazdığı mektupla teşekkür etti. Mektupları, çocuklara Güvercin Masa Gezici ekibi ulaştırdı.

Çocukları gezi süresi boyunca gösterdikleri örnek ve uyumlu davranışlarından ötürü tebrik eden Başkan Ömer Günel mektubunda, “Kuşadası Belediyesi olarak 18 Ekim 2023 tarihinde düzenlediğimiz ve Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz Anıtkabir gezimize katıldığın için, sana ve kıymetli veline çok teşekkür ediyorum. Sizlere derslerinizde de anlatıldığı gibi ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları, Türk Milleti’nin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini, 100’üncü yılını kutladığımız Cumhuriyetin ilanı ile taçlandırmışlardır. Bu gezimizde, rahmet ve şükranla andığımız başta Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin bu kutsal Cumhuriyeti canlarını feda ederek nasıl kurduklarını, 1’inci ve 2’nci Meclis Binaları ile Anıtkabir’deki müzeleri gezdiğinizde bir kez daha anlamış oldunuz. Gezi programı süresince göstermiş olduğun örnek ve uyumlu davranışın, tarihimize ve aziz şehitlerimize duyduğun saygın her türlü takdirin üzerindedir. Bu nedenle seni ve sana bu değerleri veren kıymetli aileni kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Sevgili ailene benim selam ve saygılarımı ilet lütfen. Başarı dileklerimle” ifadelerini kullandı.