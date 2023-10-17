Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği’nin (KAMU-DER) yaptığı saha çalışması sonucunda ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Kuşadası Doğal Botanik Park’tan bir kamyon çöp toplandı Kuşadası Doğal Botanik Park’tan bir kamyon çöp toplandı

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği’nin (KAMU-DER) Türkiye genelinde düzenlediği yılın en başarılı belediye başkanları ödülleri sahiplerini buldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KAMU-DER tarafından yılın en başarılı belediye başkanı seçildi. KAMU-DER Aydın İl Başkanı Fahrettin Petek, ödülü Başkan Ömer Günel’e teslim edilmek üzere Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar’a takdim etti.